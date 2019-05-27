شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الفيلم الهندى Takht بدور السينما أول العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المخرج والمنتج الهندى كاران جوهر على ميعاد طرح الفيلم البوليودى Takht، ليكون جاهزأ للعرض بالسينمات الهندية أول العام الجديد عام 2020، ويأتى هذا التاريخ بعد العديد من التأجيلات لتصوير مشاهد الفيلم و تأجيل ميعاد طرحه، ليستقر منتجى ومخرج العمل فى النهاية على هذا الميعاد بعد عدة مشاورات، وحاليأ تم بدء التصويرالفعلى لمشاهد الفيلم ليكون جاهزللطرح فى دور العرض السينمائية بالموعد المتفق عليه .
فيلم Takht هو فيلم بوليودى كبير بطولة كلا من " كارينا كابورخان، فيكى كوشال، رانفير سينج، عليا بهات، جانفى كابور، تأليف سوميت روى، حسين هيدارى، اخراج كاران جوهر، وهو من نوع الدراما التاريخية .
يذكر أن آخر فيلم هندى انتجه المخرج كاران جوهر كان بعنوان Kalank بطولة سوناكشى سينها ، اديتيا روى كابور ، عليا بهات ، فارون دهاون ، وكان دراما تاريخية ولكنه باء بالفشل الذريع فى شباك التذاكر ولم يحظى بالايرادات الكافية لتغطية الميزانية .
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