شكرا لقرائتكم خبر عن صورة..محمد كريم مع بريانكا شوبرا و نيك جوناس فى كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد كريم، متابعيه بصورة تجمعه بالنجمة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها الممثل الأمريكى نيك جوناس، على هامش مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72.

ويشارك محمد كريم في بطولة الفيلم A Score to Settle، من بطولة نيكولاس كيدج، كارولينا ويدرا، بنجامين برات، إيان تريسى.

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ويجسد محمد كريم فى الفيلم الأمريكى A Score to Settle مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، دور شخص يدعى جيمى وهو رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور.

‏‎وتدور أحداث A Score to Settle حول كيدج الذى يلعب دور قاتل محترف يدعى فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عاما، بما فيهم الشخصية التى يجسدها محمد كريم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه أخر العام الجارى بدور العرض السينمائيه عالمياً وفى الشرق الأوسط.