شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لإصابة رجاء الجداوى بجلطة فى المخ بعد عودتها من دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة القديرة رجاء الجداوى لجلطة فى المخ، دخلت على أثرها أحد مستشفيات المهندسين منذ 3 أيام كاملة، وذلك عقب عودتها مباشرة من "دبى"، حيث كانت سافرت لدولة الإمارات لإنهاء بعض المتعلقات الشخصية.

وفور عودة رجاء الجدواى إلى مطار القاهرة، شعرت بدوار شديد وسقطت على الأرض مغشياً عليها، إذ خضعت الجداوى على الفور إلى الفحوصات الطبية التى أثبتت إصابتها بالجلطة، مما جعل الأطباء يمنعون عنها الزيارة فى اليوم الأول من احتجازها فى المستشفى، لحين تعافيها والسيطرة على الجلطة الدماغية .

وتتلقى حاليا الجداوى العلاج فى أحد مستشفيات منطقة المهندسين، حيث انتقلت الجداوى من "العناية المركزة" إلى غرفة عادية، وذلك تحت ملاحظات الفريق الطبى المعالج لها، كما أكد أحد المقربين منها لـ ”الخليج 365” أنها على وشك التعافى كاملا والخروج من المستشفى خلال 48 ساعة .