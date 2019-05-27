شكرا لقرائتكم خبر عن كريس جينر تحضر F1 Grand Prix بملابس من تصميم Versace بصحبة صديقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت نجمة تليفزيون الواقع كريس جينر ذات الـ ( 63 عام ) أمس " F1 Grand Prix " لعام 2019 في موناكو ، و كان بصحبتها صديقها كوري جامبل البالغ من العمر 38 عام ، و التقط للثنائي عدد كبير من الصور التذكارية .

ظهرت كريس جينر مرتديه بدله ذات تصميم كلاسيكي باللون الوردي من مجموعة تصميمات دار أزياء " Versace " وهو واحد من اكثر الدور المفضلة لجينر.

يذكر أن كريس جينر و كوري جامبل استمتعا بوقتهما مؤخرا في يخت " Tommy Hilfiger " و كان معهما ابنتها السوبر موديل كيندال جينر و عارضة الازياء الشهيرة بيلا حديد .



كريس جينر (1)

Advertisements



كريس جينر (2)



كريس جينر (3)



كريس جينر (4)