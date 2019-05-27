- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن كريس جينر تحضر F1 Grand Prix بملابس من تصميم Versace بصحبة صديقها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت نجمة تليفزيون الواقع كريس جينر ذات الـ ( 63 عام ) أمس " F1 Grand Prix " لعام 2019 في موناكو ، و كان بصحبتها صديقها كوري جامبل البالغ من العمر 38 عام ، و التقط للثنائي عدد كبير من الصور التذكارية .
ظهرت كريس جينر مرتديه بدله ذات تصميم كلاسيكي باللون الوردي من مجموعة تصميمات دار أزياء " Versace " وهو واحد من اكثر الدور المفضلة لجينر.
يذكر أن كريس جينر و كوري جامبل استمتعا بوقتهما مؤخرا في يخت " Tommy Hilfiger " و كان معهما ابنتها السوبر موديل كيندال جينر و عارضة الازياء الشهيرة بيلا حديد .
كريس جينر (1)
كريس جينر (2)
كريس جينر (3)
كريس جينر (4)
كريس جينر (5)
كانت هذه تفاصيل خبر كريس جينر تحضر F1 Grand Prix بملابس من تصميم Versace بصحبة صديقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.