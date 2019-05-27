مؤلف فيلم محمد سعد الجديد يعلق على اقتباس بوستره من الفيلم الأمريكي "being john malkovich"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

عقب طرح بوستر فيلم "محمد حسين"، للفنان محمد سعد، تعددت التعليقات حول العمل بدعوى أن البوستر مقتبس من البوستر الخاص بالفيلم الأمريكي،being john malkovich، الذى أنتج عام 1999 ووصل البعض إلى حد تخمين تشابه بين العملين، بينما عده البعض مؤشرًا بأن الفنان محمد سعد يكرر نفسه بالظهور بأكثر من شخصية بالفيلم.

مؤلف فيلم (محمد حسين) الكاتب شريف عادل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، يقول: "أولا على مستوى البوستر هناك فروق جوهرية بينهما، فالنسخة الأمريكية تقدم مجاميع ترتدي قناع (جون مالكوفيتش)، بينما هنا نرى محمد سعد نفسه بانفعالات مختلفة، وهو ما يتوافق مع مضمون الفيلم، ومع احترامي لمن اعتقدوا بوجود تشابه بين الفيلمين، أعبر هنا عن دهشتي من فرضية أن يكون الفيلم مقتبسا أو مسروقا بسبب البوستر فقط.

وأضاف: "وفيما يخص الرأي القائل بأن محمد سعد يكرر نفسه بالعمل، أكتفي بالقول تهيأوا لمشاهدته بشكل مختلف تماما".

الفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولة الفيلم كل من سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير.