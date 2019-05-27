بالصور| درة مع كلبها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة درة جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "درة" خلال الصور بالإطلالة جذابة ومميزة، مرتدية فستان أنيق أبرز جمالها، كما ظهرت خلال الجلسة رفقة كلبها، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن الفنانة درة تشارك في بطولة المسلسل السوري "الحرملك"، الي جانب جمال سليمان وباسم ياخور وسامر المصري وأحمد فهمي، بينما تغيب عن المشاركة في الدراما المصرية هذا العام، بعد أن قدمت نسر الصعيد، العام الماضي.

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