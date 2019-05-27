ميرهان حسين تهنئ محمد رجب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة ميرهان حسين على تهنئة صديقها الفنان محمد رجب بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشرت "ميرهان" صور لها مع محمد رجب وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا طيب يا جميل يا مجتهد يا عسل ... ضحكنا كتير أوي وكان من أجمل الكواليس اللي اشتغلت فيها .. كل سنة وأنت عسل".

يذكر أن ميرهان حسين، تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "علامة استفهام"، وهو من بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي، ومن إخراج سميح النقاش.