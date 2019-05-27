عمرو سلامة يحتفل بتعاونه مع نتفليكس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل المخرج عمرو سلامة، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، بعد إعلان خبر تعاونه مع المنتج محمد حفظي في عمل جديد يحمل اسم "ما وراء الطبيعة"، يعرض على نتلفكس.
وعلق: "مع بعض العند، تتحقق الأحلام ولو بعد حين"، فيما علق المخرج مروان وحيد حامد قائلا: "ألف مبروك يا عمرو، بالتوفيق دائما".
يذكر أن "ما وراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب المصري أحمد خالد توفيق، وتدور حول شخصية خيالية لطبيب مصري متقاعد اسمه رفعت إسماعيل وحول سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته.
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