محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلنت شبكة Netflix، عن عمل فني جديد يجمع المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي ويحمل اسم "ما وراء الطبيعة". ونشرت الصفحة الرسمية لشبكة Netflix عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تعلن من خلالها عن التعاون الجديد بينهما. يذكر أن "ما وراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب المصري أحمد خالد توفيق، وتدور حول شخصية خيالية لطبيب مصري متقاعد اسمه رفعت إسماعيل وحول سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتفليكس تعلن تعاون عمرو سلامة ومحمد حفظي في "ما وراء الطبيعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.