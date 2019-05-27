خاص| خروج الفنان مصطفى حشيش من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تحسن الحالة الصحية للفنان مصطفى حشيش الذي تعرض لوعكة صحية، دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقالت "نهال" في تصريحات لمصراوي إن مصطفى حشيش خرج من المستشفى أمس الأحد، بعد تحسن حالته الصحية بشكل كبير، ويقضي حاليا فترة النقاهة في منزله.

وأضافت: "الأطباء أكدوا استقرار حالته، وأوصوا له بفترة راحة في البيت، مشيرة إلى أنه يستطيع الآن التواصل مع أصدقائه ومحبيه عبر الهاتف''.

يذكر أن الفنان مصطفى حشيش يشارك في سباق دراما رمضان، بمسلسل "لآخر نفس"، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني.