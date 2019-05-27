الكشف عن كواليس مسلسل جِنّ أولى إنتاجات Netflix الأصلية في الشرق الأوسط



كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 مايو 2019 01:43 مساءً - كشفت شركة Netflix، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمة الترفيه عبر الإنترنت، مؤخراً عن كواليس مسلسلها "جِنّ" والذي يعد أول إنتاج أصلي للشركة في الشرق الأوسط وذلك من خلال مجموعة من الصور لمواقع التصوير وأبطال العمل.



الصور التي تم الكشف عنها تعطي نبذة تشويقية عن المسلسل، والذي يعد أول مسلسل من إنتاجات Netflix الأصلية في الشرق الأوسط، ويتكون من 5 حلقات مدة كل منها 30 إلى 45 دقيقة، من المقرر أن يبدأ عرضها في صيف 2019.



مسلسل جِنّ والذي تم تصويره في عمّان و مدينة البتراء القديمة، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب في سنّ المراهقة يجدون علاقاتهم وصداقتهم تحت الاختبار حين يستدعون من دون قصد قوى الجِنّ الخارقة للطبيعة إلى دخول عالمهم. فهل سيتمكن الأصدقاء من العثور على الأجوبة التي يحتاجون إليها لإنقاذ كل شيء حين يصبح الخيط الفاصل بين الخير والشر رمادياً؟



جدير بالذكر أن مسلسل جِنّ من بطولة نخبة من النجوم الواعدة من بينهم كلاً من سلمى ملحس وحمزة عقاب وسلطان الخيل وعائشة شاهالذو، كما يشارك فيه كل من بان حلاوة وياسر الهادي وزيد الزعبي وكرم طباع ومحمد نزار وعبد الرزاق جركس ومحمد هندية وهنا شمعون.



يشار إلى مسلسل جِنّ من إنتاج شركة "كبريت للإنتاج" ومن إخراج المخرجالمعروف مير جان بو شعيا، الذي يتولى أيضًا الإخراج التنفيذي إلى جانب الثنائي إيلان وراجيف داساني (SEAM)، الذين شاركا أيضًا في كتابة السيناريو. كما شارك المخرج الأردني أمين مطالقة، والحاصل على جائزة صن دانس عن فيلم كابتن أبو رائد، في إخراج وكتابة السيناريو لمسلسل جِنّ.