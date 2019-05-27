في أسبوع.. محمد حماقي يتخطى الـ2 مليون مشاهدة بـ"قادرين نعملها"

اجتاز الإعلان الرمضاني للفنان محمد حماقي "قادرين نعملها" حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك بعد اسبوع من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكان الإعلان لصالح مستشفى 500500لعلاج السرطان بالمجان، الأغنية من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع:أحمد ابراهيم.

وضم الإعلان عددًا كبيرًا من نجوم الفن والكرة ومنهم:" ليلى علوي،

يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل،رجاء الجداوي، هنا شيحة، حلا شيحة، مي عمر، يسرا اللوزي، عمرو يوسف، أحمد خالد صالح، والسيناريست تامر حبيب، وميار ومنة الغيطي، ريهام عبدالغفور، كريم فهمي، إنجي المقدم، إياد نصّار، والشاعر أمير طعيمة، والإعلاميةناردين فرج، بالإضافة إلى فريق وسط البلد.

بجانب مجموعة من نجوم كرة الأهلي والزمالك وهم محمود علاء، طارق حامد، مؤمن زكريا، عمرو جمال، أحمد الشيخ.

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وتم تصوير الإعلان في موقع بناء المستشفى، وتميز ديكور الموقع بشكل احتفالي مميز، احتوى على عدد من العازفين، مع حضور عدد من الأطفال مع نجوم الإعلان، بجانب بطل الإعلان الطفل محمد أحمد إمام الذي يواجه المرض منذ 4 سنوات.