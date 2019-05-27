بالصور.. الليثي يحيي حفلًا غنائيًا بخيمة ليالي الخديوي

أحيا المطرب الشعبي محمود الليثى، واحدة من السهرات الرمضانية داخل خيمة "ليالي الخديوي" بأحد فنادق القاهرة الجديدة، وذلك مساء، أمس الأحد.

وقدم "الليثي" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيه الشعبية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها "بونبوناية، عم يا صياد، إذا كان

قلبك كبير.. وغيرها ممن تفاعل معها رواد المكان.

كما حضر الحفل عددا كبيرا من جمهوره ومحبيه، وبعض الفنانين منهم أميرة العايدي، ودانا أبوزيد، وعددا كبيرا من الفنانين.

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