بعد نجاحه في إعلان دايمًا مع بعض.. أسامة الهادي إرهابي في كلبش 3

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة للفنان أسامة الهادي من كواليس مسلسل كلبش 3 وأخرى قديمة ترجع لعام 2012 من إعلان "دايمًا مع بعض" الذي قام فيه بتقديم أغنيته الشهيرة "علشان لازم نكون مع بعض" وحقق نجاحًا كبيرًا الأمر الذي كان مفاجأةكبيرة للجمهور وذلك بسبب التغيير الكبير الذي حدث في مظهره.
وعلق "ميمي" علي الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، فقال: "فيه ناس متعرفش ان اللى عامل دور الارهابى اللى قتل حسام
يذكر أن مسلسل "كلبش 3" يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان الحالي ويقوم ببطولته كل من: أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أسامه الهادي، هيدي كرم، محمد رزق، تأليف ياهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
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