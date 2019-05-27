وليد الحلفاوي ينتهي من تصوير "سوبر ميرو"

انتهى المخرج وليد الحلفاوي، من تصوير مسلسل "سوبر ميرو" للفنانة إيمي سمير غانم، والذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني على إحدى القنوات الفضائية.
ويشار إلى أنه تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تظهرإيمي سمير غانم، للناس في دور البطلة الخارقة، والتي تتمكن من حل جميع أزماتهم، ومواجهة كل الصعاب التي يتعرض لها أي شخص، ولكنها في حقيقة الأمر
ويذكر أن "سوبر ميرو" بطولة إيمى سمير غانم، حمدى المرغني، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد ثروت، محمد محمود، أحمد سلطان، وبالاشتراك مع النجم سمير غانم، تأليف أحمد محيي، محمد محمدي، إخراج وليد الحلفاوى، إنتاج أحمد السبكى.
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