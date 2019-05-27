بالفيديو.. دنيا سمير غانم تكشف بطل آخر حلقات "بدل الحدوتة 3"

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن هوية البطل الذي سوف يشاركها، القصة الثالثة والأخيرة من مسلسل "بدل الحدوته 3"، والتي تبدأ أحداثها من الحلقة ال22، وتُعرض اليوم، علي شاشة CBC، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
نشرت دنيا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من الحلقةالجديدة، ظهرت فيه برفقة الفنان هشام ماجد، وعلقت قائلًا: "النجم هشام ماجد هو بطل الحدوته الثالثة"، وقد أرضت بذلك فضول الجمهور الذي كان يتساءل عن بطل الحلقات القادمة، حيث إن المسلسل عبارة عن ثلاث قصص مختلفة
يذكر أن مسلسل "بدل الحدوته 3"، من بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد سلام، بيومي فؤاد، أحمد رزق، صلاح عبدالله، وأخرون، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.
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