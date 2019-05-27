الليلة.. آخر عرض لمسرحية "قواعد العشق 40" في الإسكندرية

يقام، مساء اليوم الإثنين، الليلة الأخيرة من عرض "قواعد العشق 40" على مسرح سيد درويش، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر

٦٠، ٨٥، ١١٠

ويشار إلى أن العرض مأخوذ عن رواية «قواعد العشق الأربعون» للكاتبة أليف شافاق، ومصادر أخرى، دراما تورج، وإشراف

على الكتابة رشا عبدالمنعم، يشاركها فى الكتابة ياسمين إمام، خيرى الفخرانى، بطولة بهاء ثروت، فوزية، عزت زين، دينا أحمد، هانى عبدالحى، إيهاب بكير، الفنانة سمر الشاذلي، المنشد سمير عزمى، بمشاركة فرقة المولوية العربية، إخراج عادل حسان.