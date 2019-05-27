الليلة.. آخر عرض لمسرحية "قواعد العشق 40" في الإسكندرية

يقام، مساء اليوم الإثنين، الليلة الأخيرة من عرض "قواعد العشق 40" على مسرح سيد درويش، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر٦٠، ٨٥، ١١٠
ويشار إلى أن العرض مأخوذ عن رواية «قواعد العشق الأربعون» للكاتبة أليف شافاق، ومصادر أخرى، دراما تورج، وإشراف
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