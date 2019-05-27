هيثم الهوارى رئيسًا لمهرجان ألوان المسرحى بالمغرب

اختارت إدارة مهرجان ألوان الدولى لمسرح الشارع بمدينة بن جرير المغربية الناقد الفنى المصرى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب ليكون رئيس شرف الدورة الرابعة للمهرجان والمزمع انعقادها فى الفترة من3: 6 اكتوبر المقبل . اكتوبر المقبل . قال المخرج المغربى محمد العكارى رئيس جمعية ألوان للمسرح والسينما ومدير المهرجان إن اختيار ادارة المهرجان للناقد الفنى هيثم الهوارى جاء باجماع جميع الاعضاء نتيجة لمجهوداته فى خدمة المسرح العربى والافريقى وايضا مجهوده الكبير فى توجيه وتدريب شباب المسرح وخدماته الكثيرة للمسرح المغربى . وفى نفس السياق، أعلنت إدارة المهرجان عن بدء التسجيل فى الدورة الرابعة دورة الفنانة المغربية ثريا جبران للفرق التى ترغب فى المشاركة على ان يكون اخر موعد للمشاركة هو الاول من يوليو المقبل.

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