بالفيديو.. أحمد صلاح حسني يلجأ لدكتور أمراض نفسية في "لآخر نفس"

تبدأ الحلقة 21 من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, بزيارة "نها" زوجة "عزت" لـ بيت سكرتيرة "سليم" بعد اكتشافها زواجهما دون علمها من سنة, وتعترف له بأنها ليست غيرانة لأنها تحب شخصا آخر. وتعترف له بأنها ليست غيرانة لأنها تحب شخصا آخر. تدور أحداث الحلقة حول تدبير "ياسر" للتبرع لـ "دينا" شقيقة "سلمى" بكلية من كليتيه بعد إكتشافه بأنها تعاني من مرض في الكلى. Advertisements تنتهي الحلقة 21 من مسلسل "لآخر نفس" بلجوء "سليم" لـ دكتور أمراض نفسية لشدة حبه لـ سلمى والمشاكل التي يعانيها مع أخته وكرهها له.

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