جويس عزام تصل إلى القمة السابعة

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 12:57 مساءً - استطاعت اللبنانية جويس عزام أن تحقق تحدي القمم السبعة لتصبح اللبنانية الأولى من بين 71 امرأة استطاعوا تحقيق هذا التحدي عالميا .
تمكنت جويس من الوصول إلى أعلى نقطة على سطح الأرض على قمة جبل إفرست والذي يبلغ ارتفاعه 8848 مترا .
وبهذا الإنجاز تكون قد أدت المهمة بصعود القمم السبعة : جبل إلبروس ، روسيا عام 2012 – مثلث كارستنز ، بابوا غينيا الجديدة عام 2013 – كليمنجارو ، تنزانيا عام 2014 – أكونكاغوا ، الأرجنتين عام 2017 – دنالي ، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 – جبل فينسون ، انتاركتيكا عام 2018 – ايفرست عام 2019 .
وشاركت جويس عزام تفاصيل رحلتها ويومياتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وهي رافعة شعار ” واجه أكبر الصعوبات بضحكة كبيرة ” .. وتحلم برحلة في القطبين الجنوبي والشمالي .
وبدأت جويس عزام تسلق الجبال منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها حيث بدأـ بتسلق جبال لبنان ومنذ 6 سنوات قررت أن تخوض تحدي القمم السبعة .
وبذلك نجحت عزام في تغيير وجهة نظر المجتمع بأن هذه الرياضات ترتبط بالرجال فقط وأن المرأة تستطيع أن تحقق كل ما تريده وتحلم به وتستطيع تجاوز الصعاب .
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