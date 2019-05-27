رغم ميزانيته الضخمة.. برنامج نيشان الرمضاني لم يُعرض اليكم الأسباب !

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 12:57 مساءً - سجّل الاعلامي نيشان درهروتيونيان حلقات برنامج “توأم روحي” منذ شهرين في بيروت، وكان من المفترض عرضه في شهر رمضان على إحدى الشاشات القطرية.

لكن لم يكن في الحسبان عدم عرض البرنامج لأسباب قيل إنها مالية تتعلّق بعدم إنهاء الالتزامات بين الشركة المنتجة وبين “استديو فيزيون”، رغم أن ميزانيته فاقت أرقاماً خيالية نظراً لمجموع الضيوف الذين استضافهم وهم من الفئة الأولى.

لم يُكتب للبرنامج أن يُعرض على الهواء، لكن المعلومات أشارت الى أنه بإمكان عرضه فترة الصيف بمعدّل حلقة أو حلقتين في الأسبوع.

اشارة الى أنه بعد انتهاء شهر رمضان سيعود نيشان إلى الشاشة الصغيرة لتقديم أربع حلقات تسبق العطلة الصيفية للتلفزيون من برنامج “أنا هيك” عبر قناة “الجديد”، في وقت تتردد فيه معلومات عن إمكانية تقديم البرنامج لموسم ثانٍ لكن نيشان لم يؤكّد الأمر.