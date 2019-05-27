مفاجأة جديدة تجمع مصطفى قمر ومصطفى حجاج

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 12:57 مساءً - كشف الفنان المصري مصطفى قمر عن عمل سوف يجمعه بالفنان مصطفى حجاج وجاء ذلك عبر صورة نشرها الفنان مصطفى قمر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” . وضمت الصورة كما جاء في تعليق قمر عليها مهندس الصوت ” هاني محروس ” والفنان ” مصطفى حجاج ” والموزع ” وسام عبد المنعم ” وفنان الراب ” مروان سداوي ” قائلا بأن هناك مفاجئات قوية بإذن الله . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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