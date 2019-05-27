"علاء الدين" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية بـ86 مليون دولار

تصدَّر فيلم "ديزني" الجديد "علاء الدين" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي امتدت على 3 أيام محققا 86.1 مليون دولار وفق شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات فيلم "علاء الدين" 105 ملايين دولار بعد احتساب مبيعات تذاكر يوم الإثنين، وهو مجموع يتجاوز التقديرات السابقة التي كانت تتوقع 80 مليون دولار، بحسب مجلة "هوليوود ريبورتر".

ويشارك في العمل الذي أخرجه جاي ريتشي، ويل سميث في دور الجني، بينما يؤدي دور "علاء الدين" الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود، وتؤدي الممثلة البريطانية نعومي سكوت دور ياسمين.

وصوِّرت أجزاء من فيلم الحركة والمغامرات "علاء الدين" المأخوذ عن فيلم الرسوم المتحرّكة الكلاسيكي من "ديزني"، عام 2017 في وادي رم ووادي الديسي في الصحراء جنوب الأردن.

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وتدور أحداث الفيلم حول الشاب "علاء الدين" الذي يعيش في طرق المدينة والأميرة الجريئة "ياسمين"، التي تصر على تقرير مصيرها بنفسها والجني الذي يخرج من مصباح سحري قديم ويمثّل لهما مفتاح المستقبل.

وجاء في المركز الثاني فيلم "جون ويك: تشابتر 3 -بارابيلوم" بعدما كان في المركز الأول الأسبوع الماضي، وحقق إيرادات بلغت 24.4 مليون دولار.

وحل ثالثا فيلم "أفنجرز.. أند جيم" مسجلا 16.8 مليون دولار، تلاه فيلم "بوكيمون.. ديتيكتيف بيكاتشو" بإيرادات بلغت 13.3 مليون دولار.

وفي المركز الخامس جاء فيلم "برايتبورن" محققا 7.5 مليون دولار، وجاء بعده "بوكسمارت" مع 6.5 مليون دولار.

وذهب المركز السابع لفيلم "إي دوجز جورنيه"، الذي حقق 4.1 مليون دولار، تلاه "ذي هاسل" مع 3.8 مليون دولار.

وتاسعا جاء "ذي إنترودر" مع 2.3 مليون دولار، بينما تذيل القائمة "لونج شوت" مسجلا 1.6 مليون دولار.