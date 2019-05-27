حملة وزير البيئة تجتاح مواقع التواصل… كيف؟

نشر وزير البيئة فادي جريصاتي صورة على حسابه على انستغرام وهو يخفي وجهه وأرفقها بالعبارة التالية #Saveourface و #نظّف_سمعتنا.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع هذه الحملة من سياسيين وفنانين ووجوه معروفة وجمهور حيث ظهروا وهم يخفون وجوههم، وأرفقوا الصور بعبارتي #Saveourface و #نظّف_سمعتنا.

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من المشاهير نذكر الممثل طوني عيسى، ملكة جمال لبنان مايا رعيدي، الممثل الياس الزايك، ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا، الممثل وسام صبّاغ، لاعب كرة السلة فادي الخطيب، الاعلامية راشيل كرم، النائب سامي فتفت، الفنان خليل ابو عبيد، الكوميدي طوني ابو جودة، النائب أدي معلوف، الفنان برونو طبال، الرياضي سيلفيو شيحا، الكوميدي جاد بوكرم وغيرهم.

هناك من تساءل حول الهدف من وراء حملة “Saveourface” و “نظّف سمعتنا”، إلا ان وزارة البيئة لم تكشف الهدف من وراء هذه الحملة ولكن ترددت معلومات ان وزير البيئة سيطلق حملة وطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني بتاريخ 9 حزيران المقبل وقد استبقها بحملة واسعة على مواقع التواصل تحت عنوان “Saveourface” و “نظّف سمعتنا”.

على أمل ان يتجاوب الجميع مع الحملات التي يطلقها وزير البيئة لأجل سلامة الإنسان أولاً خاصة أن لبنان يواجه تحديات بيئية خطيرة ومنتشرة على نطاق واسع.