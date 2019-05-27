الجمهور يتسبب في إيقاف حفل حاتم عمور

أحيا النجم المغربي حاتم عمور، حفلاً غنائيًا في المركز التجاري “موروكومول”، وسط حشد هائل من الجماهير مسجلاً رقمًا قياسيًا في عدد الحضور ضمن فعاليات “رمضانيات موروكومول “.

وقدّم “عمور”، باقة من أغاني ألبومه الجديد بينها “أخر مرة، لامور باقي حاكمني، بلاعنوان، إلى راح الغالي” وسط تفاعل وصيحات الجماهير، التي تسببت بعدها في إيقاف الحفل.

وكشف حاتم عمور، في مقطع فيديو له عبر إنستغرام أن عدد الجماهير الغفيرة الحاضرة تسببت في إيقاف الحفل، حيث إضطرت إدارة المركز التجاري إلى وقف الحفل بعد وقت قصير من بدايته بسبب الازدحام الجماهيري وخوفًا على سلامة الحضور.

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من جهته قدم عمور الشكر لكل الجماهير الحاضرة، ومتأسفاً للذين من لم يتمكنوا من دخول الحفل، مؤكدًا أن الأمر كان خارج إرادته.

وإستخدم حاتم خلال حفلة تقنية 360 درجة، حيث تم التصوير بعدة كاميرات تم وضعها بشكل دائري بحيث يرى المشاهد بانوراما كاملة للحفل، ويستطيع تحريكه بنفسه يمينًا ويسارًا واعلى وأسفل لرؤيته بشكل دائري 360 درجة.

يذكر أن أغنية “الى راح الغالي” آخر عمل طرحه حاتم عمور، وهي من كلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا.

من ناحية أخرى، يستعد حاتم لتقديم عرض غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان تيميتار في دورته 16 بمدينة أكادير.