ريم أرحمة: كنت أبيع كروت "يانصيب".. واجتهد بشغلي مو بعلاقتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة البحرينية ريم أرحمة، عن المهن التي عملت فيها قبل دخولها عالم التمثيل، مشيرة إلى أن أول عمل لها هو قيامها ببيع كروت "يانصيب" في المولات، موضحة أنها كانت تعمل في الإجازات الصيفية لتحصيل المال، إضافة إلى أنها كانت تريد اكتساب خبرة حياتية من خلال الاحتكاك بالعالم الخارجي.

وقالت الفنانة البحرينية في تصريحات تلفزيونية: "كنت أبيع كروت يا نصيب في المولات بالبحرين وأنا عندي 16 سنة، لأني كنت أبي فلوس وأبي اشتغل، خاصة أننا كنا في الصيف".

وأضافت: "واشتغلت شاغلة تانية استعراض مسرحي وتلفزيوني وأي شو يصير في البحرين كنت أشارك فيه مع جروب من المدرسة.. ونقدم عرضًا كاملاً نحصل عليه فلوس.. واشتغلت مرة في محل ملابس أيضًا".

وتابعت: "لا يوجد عندي صداقة من الوسط الفني.. لكن عندي صحبة بمعنى أكل معاهم وأشرب وأطلع معهم، لكن في بعض المشكلات وأسراري ما أقولها لك".

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وأكدت أن المحسوبية والشلالية يسيطران على الوسط الفني حتى الآن، معلقة: "بس أنا في نظري الواحد يمشي على سجيته واللي مكتوب له بيجيه.. يعني المعرض اجتهد بشغلي مو بعلاقتي.. يا ما ناس وصلو مو عن طريق اجتهادهم ما شوفناهم".

وسبق وأكّدتْ الممثلة ريم أرحمة، بأن الفنانة البحرينية مظلومة داخل الوسط الفنيّ الخليجيّ، مبيّنة أنّه لا يعمل في الخليج سوى ثلاث، أو أربع فنانات فقط، أما الباقي يجلسنَ في المنزل، دون عمل.

وأضافتْ أنّ هناك الكثير من الممثلات البحرينيات المجتهدات، وبعضهنّ كنّ نجمات في يوم ما، ويعزّ عليها حاليًا، أنْ يجلسن في منازلهنّ، وتكون أكثر منهنّ أجرًا وشهرة.

وتابعتْ ريم، بأنّها تمرّ عليها أوقات، لا تجد معها المال، لافتة إلى أنّه ليس كلّ ما يراه المشاهد عن الفنانين صحيحًا، رغم تباهي الكثير من النجوم مؤخرًا، بأملاكهم وما يشترونه من أشياء جديدة.