نور أحمد: مسافة أمان شدنّي كثيرًا.. وأتمنّى متابعة دقيقة صمت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم ينتهِ فريق عمل مسلسل، "العاشق- صراع الجواري"، إخراج علي علي، من تصوير مشاهد العمل، رغم دخولنا العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وعرض العمل على الشّاشات.

وخلال كواليس التّصوير؛ التقتْ كاميرا "فوشيا"، مع الفنّانة، نور أحمد التي تؤدّي شخصيّة "القهرمانة زيدان" مسؤولة السّجن، ومسؤولة خزينة القصر، هذه الشّخصيّة تقول عنها نور أحمد، أنّها صلبة وقويّة، تتعاطف مع إحدى الجواري، ويكبر تأثيرها أكثر في القصر.

وأضافتْ الممثلة، أنّ التّصوير خلال شهر رمضان المبارك، حرمها من متابعة معظم الأعمال التي يتمّ عرضها.

كذلك، أعربتْ عن سعادتها، بمشاركتها في مسلسل، "عطر الشام4"، وبدورها، كسيّدة لا تعيش بشكل تقليديّ، بكلّ أمور حياتها، حتى في زواجها تتزوّج عن حبّ.