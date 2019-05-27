شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. سيلفي دياب مع مصطفي شعبان وفريق عمله في آخر يوم تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط الفنان محمد دياب الشهير بـ " دياب " صورة سيلفي لفريق عمل مسلسل " أبو جبل " في آخر يوم تصوير بحضور النجم مصطفي شعبان .

سيلفي محمد دياب



جمعت الصورة كل "كرو" العمل من مصورين وفنيين صوت وإضاءة وعمال ومساعدي انتاج بالإضافة للممثلين الذين تواجدوا في هذا اليوم ومنهم محمد علي رزق .

اخر يوم تصوير لمسلسل ابو جبل



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يذكر أن مسلسل النجم مصطفي شعبان "أبو جبل" يستمر عرضه علي قناة on e الساعة التاسعة والنصف وشهدت اخر حلقة وهي الحلقة الـ 21 هروب مصطفي شعبان بعد اتهامه بارتكاب جريمة حرق وقتل أطفاله وسرقة 30 مليون جنيه .

ابو جبل بطولة مصطفي شعبان



يذكر ان مسلسل "ابو جبل" يقوم ببطولته مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد على رزق وعائشة بن أحمد ونجلاء بدر وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.ومن انتاج سينرجي