شكرا لقرائتكم خبر عن "خلخالها"..فايا يونان تغنى باللهجة البدوية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض المطربة السورية "فايا يونان" تجربة الغناء باللهجة البدوية لأول مرة خلال أغنيتها المصورة الجديدة "خلخالها"، والتى تعد سادس مفاجآت ألبومها الغنائي المنتظر "حكايا القلب" المقرر إطلاقه رسميًا بحفل جماهيري فى العاصمة اللبنانية بيروت مساء الأربعاء 26 يونيو. وتتغنى فايا خلال الأغنية البدوية بكلمات وألحان وافى عباس مع توزيع موسيقى للموسيقار ريان الهبر ورؤية حسام عبد الخالق، وتعقب إطلاقها خلال الأسابيع الماضية خمس أغنيات من ألبومها الجديد "حكايا القلب"، بداية من "يا قاتلى" و"كيفنا تنيتاتنا"، مرورًا بأغنيتى "غن" و"يمكن نسى" ختامًا برائعة أبى فراس الحمدانى "فليتك تحلو"، مثلت كل منها حكاية غنائية مختلفة عن الآخرى ومنها استوحت اسم "حكايا القلب" ليكون عنوان الألبوم، وظهرت جميعها بشكل فيديو كليبات مصورة، ويعيدها الألبوم إلى الساحة الفنية بعد قرابة سنتين عن ألبومها الأول "بيناتنا فى بحر". Advertisements وحققت فايا يونان انتعاشة فنية غير مسبوقة خلال العام المنصرم، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح فى عملية "الكراود فاندينج" أو التمويل الجماهيرى، عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغانى فايا استماعًا وشهرة.

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