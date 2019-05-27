شكرا لقرائتكم خبر عن طلقة حظ الحلقة 21..خطف مصطفى خاطر للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل " طلقة حظ" ببكاء سلوى " آيتن عامر" لقيام عبد الصبور " مصطفى خاطر "بتطليقها، كما تحكى طفلتيه لشقيقاته عما وجدوه لديه فى الفيلا.

وخلال الأحداث تدخل عصابة فيلا عبد الصبور" مصطفى خاطر"، التى يعيش فيها وتقوم باختطافه إلى رجل الأعمال " منصور" أحمد ماهر ويهدده أن طفلتيه سوف يقتلهم لولم يتم صفقة السلاح، وتنتهى أحداث الحلقة بالكشف عن مفاجأة أن كل ما حدث لعبد الصبور من أول ذهابه لنادى الليلى بترتيبات من جانب صديقه عباس " محمد أنور".

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON و DMCو CBC