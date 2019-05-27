شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الحدوتة 3 الحلقة 21..دنيا سمير غانم تحقق أعلي ترند ويحيى يفوز بقلبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة 21 من مسلسل "بدل الحدوتة 3" ، بهروب "لهفة "- دنيا سمير غانم - وتترك المنزل بعد الفضيحة التي نالتها بعد زفاف "تيكو وريكو"، بينما تبحث أسرتها عنها، ثم يعترف مظهر "أحمد رزق" و يحيي "عمرو وهبة" كل منهما للأخر بحبه للهفة "دنيا سمير غانم"

ويدشن يحيي هاشتاج "عودي يا لهفة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناشدتها بالعودة، وسرعان ما يتفاعل معه الكثيرون بمن فيهم الدكتور تحسين "بيومي فؤاد" ولوران "سامو زين" والمدربة شيرين "ناهد السباعي" والطفلة لارا وزين "تامر هجرس"، وعدد من ضيوف الشرف بالحلقات الماضية ليطالبوها بالعودة، ليصبح أكبر تريند عبر الـ"السوشيال ميديا"، ومحور حديث الفضائيات، ويحقق ترند عودي يا لهفة مليون متابع بصفحتها، حتى تضطر علياء "سارة عبدالرحمن" لنشر فيديو تناشدها بالعودة أيضا وتعتذر لمظهر عن طردها له.

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يعثر يحيي على لهفة ويعترف لها بحبه، ولكنها تخبره أنه صديق مقرب فقط والأمر نفسه لمظهر، الذي يترك العمل معها ويعود للعمل مع علياء في شركتها الجديدة، لتشترك فيما بعد "لهفة" بحفل لمشاهير "السوشيال ميديا" الذي سبق أن طردت منه، وتحصل على جائزتها بمبلغ مالي ضخم، ولكن يثبت أن الحساب مغلق، ولكن يساندها يحيي وتبدأ مبادلته مشاعرالحب، بينما يدعمها مظهر الذي يختتم الحكاية الثانية بحديثه عن الحب.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.