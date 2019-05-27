شكرا لقرائتكم خبر عن فى موسم العيد.. المسرح ينافس السينما بـ4 عروض مسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس المسرح السينما من جديد فى موسم أعياد الفطر المقبل، حيث يقدم مسرح "كايرو شو" ثلاثة عروض مسرحية، يتم افتتاحها في أول أيام عيد الفطر، منها عودة النجم محمد هنيدى يوم 5 من شهر يونيو المقبل على مسرح "كايرو شو" بمدينة 6 أكتوبر بمسرحيته "3 أيام فى الساحل" بعد توقف شهرين، ويشاركه الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وندا موسى، ومها أبوعوف، ومحمد محمود، وسامية الطرابلسي، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

أما فى مسرح كايرو شو التجمع الخامس فتعرض رائعة الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير "الملك لير"، بطولة يحيي الفخراني بمشاركة كوكبة كبيرة من الفنانين منهم: فاروق الفيشاوي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد فراج، ونضال الشافعي، وأحمد عزمي، وريهام عبد الغفور، ورانيا فريد شوقي، وهبة مجدي، من إخراج تامر كرم، وإشراف فني وإنتاج المخرج مجدي الهواري.





ونفس الأمر مسرحية Not Frozen، وتعرض فى مدينة 6 أكتوبر على كايرو شو، فهى عمل موسيقى غنائى راقص للأطفال، بطولة مجموعة من الأطفال والشباب الموهوبين، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الصغير.



مسرحيةnot frozen

بينما يعود النجم محمد صبحى لإعادة تقديم مسرحية "خيبتنا" مع ثانى أيام عيد الفطر فى موسم ثانى للمسرحية بعد عرضها بنجاح كبير فى موسمها الأول ورفع لافتة كامل العدد فى كل عروضها بمسرح محمد صبحى بمدينة "سنبل".

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وفى الوقت ذاته كان النجم محمد صبحى قد عرض مسرحيته "غزل البنات" تليفزيونيا على إحدى القنوات الفضائية كما طرحها على موقع يوتيوب لتكون متوفرة للجمهور وفى نفس الوقت يجرى النجم الكبير بروفاته على مسرحية جديدة تحمل اسم "هنوريكو النجوم فى عز الظهر" كما يجهز عملا مسرحيا آخر مع النجمة القديرة سميحة أيوب يشاركها فيه البطولة على المسرح.

مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.