محمد كريم ينشر صورة مع بريانكا شوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان محمد كريم، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالنجمة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها الممثل الأمريكي نيك جوناس. الصورة جمعتهما على هامش مشاركة "كريم" في الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا. ويشارك محمد كريم في بطولة الفيلم العالمي A Score to Settle، وهو من بطولة نيكولاس كيدج، كارولينا ويدرا، بنجامين برات، إيان تريسي.

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