دنيا عبدالعزيز تهنئ جمهور الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز، على تهنئة جمهور الزمالك، بفوز فريقه ببطولة الكونفدرالية، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت دنيا صورة مكتوب عليها: "مبروك لأصدقائي الزملكوية". وفاز الزمالك أمس، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تغلب على نظيره نهضة بركان المغربي، بضربات الترجيح.

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