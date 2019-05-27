بين الأكشن والكوميديا.. التفاصيل الكاملة لأفلام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

مع قرب نهاية موسم دراما رمضان، ينتظر الجمهور أفلام عيد الفطر المبارك التي أعلن صناعها عنها سواء بطرح البرومو الرسمي للفيلم أو الأفيش الدعائي.

ويكشف "الخليج 365" في التقرير التالي، أهم تفاصيل هذه الأفلام التي من المنتظر أن تعرض في صالات العرض أيام عيد الفطر:

"الممر"

تدور أحداث الفيلم عن مجموعة من الصاعقة المصرية التي نفذت عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه في الحرب ضد إسرائيل.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدء من حرب 1967 وحتى المراحل الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك في بطولته أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي.

كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبدالخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

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"كازابلانكا"

تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول 3 أصدقاء يشكلّون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم (هجامين البحر)، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

"كازابلانكا" بطولة أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والتركي خالد أرجنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور.

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"محمد حسين"

تدور أحداث الفيلم حول سائق يعمل في فندق كبير، ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم عدد من مطاردات، ويتم اتهامه في قضية قتل.

"محمد حسين" بطولة محمد سعد والفنان سمير صبري ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وبيومي فؤاد ودينا ويزو وحمدي الوزير، وتأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

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"حملة فرعون"

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

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"سبع البرمبة"

تدور أحداث الفيلم حول زوجة - تقوم بدورها جميلة عوض - تفقد ثقتها في زوجها، ما يسبب لها أزمة نفسية في حياتها، ويحاول الزوج ويقوم بدوره رامز جلال اكتساب ثقتها من جديد من خلال اختلاق مواقف ليظهر فيها بطل ولكنه يفشل، ما يزيد من أزمتها النفسية وفي نهاية الأحداث يقع حادث حقيقي غير مدبر كعادته، يستلزم من الزوج أن يدافع عن زوجته، ويكون بطله ياسر جلال في ظهور خاص له في الفيلم، ويستعيد البطل ثقة زوجته.

"سبع البرمبة" من تأليف لؤى السيد، وبطولة جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف ومن إخراج محمود كريم.

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فيما لم يحدد حتى الآن صُناع فيلم "الكنز2" عن طرحه في عيد الفطر من عدمه. ​