شرادا كابور تتربع على عرش انستقرام

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 مايو 2019 11:41 صباحاً - تصدرت نجمة بوليوود شرادا كابور Shraddha Kapoor مركزًا متقدمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصلت على ما يقرب من 30 مليون متابع على صفحتها عبر انستقرام.
شرادا البالغة من العمر 32 عامًا، تستطيع في كل مرة أن تنشر فيها صورة لها أو مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن تكسب الكثير من القلوب التي تتابع كل خطواتها وكل جديد لها، سواء في حياتها الشخصية أو على المستوى المهني.
وفي الأيام القليلة الماضية، ظهرت صور شرادا كابور على شبكة الإنترنت وهي تستعد لفيلم Street Dancer 3D، حيث تميزت اطلالتها بالرشاقة وتناغم الجسد مع الزي الراقي.
وتعاني شرادا في الوقت الحالي ازدحام جدول مواعيدها، وذلك بسبب انشغالها بأكثر من عمل فني جديد، ولديها بالفعل أربعة أفلام، وكانت قد سافرت إلى دبي مؤخرًا لتنضم إلى فريق عملها، وتصوير بقية المشاهد الخارجية من فيلم Street Dancer 3D.
كما تلعب شرادا في فيلم "ساهو" دور الشرطي، وفي بقية أفلامها تقدم الأدوار المزدوجة للطالب الجامعي، وكذلك امرأة في منتصف العمر.
يُذكر أنّ عددًا كبيرًا من نجوم بوليوود، كان قد حقق مراكز متقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُعتبر شرادا واحدة منهنّ .
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