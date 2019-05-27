شاهد : طارق العلي يفاجئ هيا الشعيبي في برنامجها بعد إنتهاء الخلاف بينهما

قدم الفنان حمد قلم لفتة جميلة للفنانة هيا الشعيبي أثناء لقائه معها في برنامجها فانوس هيونة حيث حضر لها مفاجأة وأحضر الفنان طارق العلي إلى إستديو البرنامج فيما شعرت هيا الشعيبي بالصدمة عند رؤية طارق العلي ومن جهته عايد طارق هيا وأبدى مسامحته في هذا الشهر الفضيل قائلا: “كل عام وأنتم بألف خير أم فهودي “.
وأشار بأنه كان يصور حلقة في نفس الإستديو لبرنامج أخر ولا يمكن أن يذهب دون إلقاء التحية على هيا قائلا: “حبيت أحيكي لأني كنت بالبرنامج اللي جنبك وما يصير أجي وما أسلم عليك” كما أبدى إعجابه الشديد في برنامجها “فانوس هيونة” وعندما أراد الذهاب ليترك هيا تكمل حلقتها أصرت على بقائه وتكملة الحلقة معه .
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