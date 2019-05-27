مها محمد تنقل إلى المستشفى مرة أخرى -صورة

تعود الفنانة الكويتية إلى المستشفى مجددا ولكن هذه المرة تختلف عن المرة السابقة التي نقلت فيها بسبب وعكة صحية حيث أنها نقلت هذه المرة لاستئصال المرارة وقام المسؤول عن إدارة حساب الفنانة على الكويتية مها محمد على موقع التواصل الإجتماعي ”انستغرام“، بنشر صورة لها وهي ترقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات، وعلّق قائلا: ”ادعوا لها ستدخل غرفة العمليات، لاستئصال مرارة“.

وتساءل أحد متابعيها عن كيفية خضوعها لعملية استئصال مرارة وهي حامل، وفقًا لما تم إعلانه منذ أسابيع، فرد المسؤول عن إدارة حساب قائلًا: ”ليست حامل“.

سبق وأن تعرضت الفنانة الكويتية منذُ أسابيع لوعكة صحية حيثُ تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بإصابتها بمرض أنفلونزا الخنازير الامر الذي نفاه الطبيب المعالج لها، موضحًا أنها مصابة بانفلونزا h11 وقال الطبيب: ”بالنسبة للفنانة مها أحب أطمنكم الحمد الله ما فيها شيء، شوية التهابات وحرارة صار لها 5 أيام ما بتنزل وعطيناها أدوية، وإن شاء الله بتكون أحسن“.