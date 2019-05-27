كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل لمس أكتاف الحلقة 21 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الحلقة 21 من مسلسل لمس أكتاف، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، أحداثا مثيرة حيث تلقت كيمى "سمر مرسى" مكالمة هاتفية من شخص مجهول يحدثها عن فيديوهات تخص "عبد المنجى" وتدينها فى حادث مقتل ضباط الشرطة الذى وقع فى بداية الحلقات واتهم فيه أدهم "ياسر جلال" ودخل السجن قبل أن يحص على البراءة.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.