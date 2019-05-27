كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل لمس أكتاف الحلقة 21 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت كيمى "سمر مرسى" مكالمة هاتفية من شخص مجهول يحدثها ‏عن فيديوهات تخص "عبد المنجى" وتدينها فى حادث مقتل ضباط ‏الشرطة الذى وقع فى بداية الحلقات واتهم فيه أدهم "ياسر جلال" ‏ودخل السجن قبل أن يحص على البراءة.‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

شهدت الحلقة 21 من مسلسل لمس أكتاف، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، أحداثا مثيرة حيث