كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 22 ولد الغلابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تذاع الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل ولد الغلابة الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، على شاشة "إم بي سي مصر" في تمام الساعة الثامنة مساء.

"ولد الغلابة" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.

