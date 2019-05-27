شاهدوا.. ياسمين صبري تدخل القفص الذهبي

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 10:56 صباحاً - ضمن أحداث مسلسل “حكايتي” بطولة الممثلة ​ياسمين صبري​، توافق داليدا في الحلقة 21 على الزواج من «علي البارون» الذي يجسد دوره الممثل أحمد صلاح حسني، وذلك بعد ان فازت على فريدة عسل (وفاء عامر) في مسابقة أفضل تصميم، كما قرّرت فتح محل خاص بها الى جانب «فريدة عسل».

وتُقرِّر والدة علي وجدّه أن يتكفّلا بكل تفاصيل الزفاف والتحضير له حتى يتحدّث عنه الجميع في الإسكندرية رغم ان والدته لم تكن موافقة في البداية على داليدا.

يذكر ان مسلسل «حكايتي» من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، وإدوارد، ، وأحمد حاتم، وأحمد بدير…