بوغبا وعائلته منبهرون بالهندسة المعمارية لمسجد الشيخ زايد الكبير

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر النجم الفرنسي، بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقطع فيديو من زيارته لمسجد الشيخ زايد الكبير في “أبوظبي”، رفقة والدته وزوجته وابنه.

ووثق اللاعب زيارته داخل أروقة المسجد، الذي يعد واحدا من التحف المعمارية الإسلامية في العصر الحديث، وأهم معلم ديني سياحي في “أبوظبي”.

ويقضي لاعب منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم، عطلة عائلية في دولة الأمارت العربية المتحدة، خلال شهر رمضان الكريم.

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وأظهرت مقاطع الفيديو التي التقطها اللاعب، مع والدته وصور مع زوجته، وابنه داخل المسجد، سعادته وانبهاره بالهندسة المعمارية للمسجد.

وفي وقت سابق من شهر رمضان، كان بوغبا في زيارة إلى مكة المكرمة، حيث أدى مناسك العمرة، برفقة لاعب تشيلسي كورت زوما.

وقال الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، في شريط فيديو نشره على “إنستقرام”، أثناء وجوده في مكة المكرمة: “الشخص الذي يأتي إلى هنا هو فقط من سيفهم هذا الشعور، هذا مكان جميل، جميل، جميل، جميل، والشعور لا أستطيع حتى أن أشرح لك”.