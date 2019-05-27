هكذا احتفل أحمد الفيشاوي بعيد زواجه الأول

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستقرام” بصورة جديدة جمعته بزوجته ندى الكامل احتفالا بعيد بزواجهما الأول.

ظهر الفيشاوي وزوجته في الصور وتعلو وجهيهما مشاعر الحب والسعادة، وعلق قائلا: “ذكرى سعيدة يا حبي، أفضل صديق وشريك في الجرائم، أنا مغرم بكي”.

الجدير بالذكر أن ندى الكامل هى الزيجة السادسة لاحمد الفيشاوي، ويحرص الثنائي بشكل دائم على الظهور في المهرجانات والمناسبات الرسمية ودائما تثير إطلالتهما الجدل على السوشيال ميديا.

يشار إلى أن الفيشاوي قد انتهي من تصوير فيلم “ولاد رزق 2” المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المقبل، ويشاركه البطولة أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، أحمد داوود، ونسرين أمين، وغيرهم، ومن إخراج طارق العريان.

يذكر أن آخر أعمال الفيشاوي الفنية كانت فيلم 122 وشاركه البطولة طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد داوود، ومحمد ممدوح وغيرهم، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.