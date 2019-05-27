كانييه ويست يفاجئ كيم كارداشيان في ذكرى زواجهما – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: قدّم المغني الأمريكي “كانييه ويست “، هدية لزوجته نجمة الواقع الأمريكية، “كيم كارداشيان”، بمناسبة الذكرى الخامسة لزواجهما، عبارة عن رحلة مفاجئة إلى ولاية لاس فيغاس الأمريكية، من أجل حضور حفل للمطربة الفرنسية “سيلين ديون”.

ونشر تقرير لموقع “ديلي ميل” اليوم، عددا من الصور للزوجين أثناء رحلتهما، حيث ظهرت “كيم” برداء أبيض مطرز، فيما كانت تمشي ويدها بيد زوجها في “Caesar’s Palace Hotel and Casino” مساء السبت.

واضطر الزوجان للعودة إلى منزلهما بلوس أنجلوس، اليوم، بسبب أطفالهما الأربعة، فيما جمعتهما صورة مع النجمة “سيلين”، بعد العرض الخاص الذي شاهده كل من “كيم” وزوجها بين الحشود.

وفي 9 مايو الجاري، أعلنت “كيم” عن ولادة طفلها الرابع “بسالم” من أم بديلة، ووفقا لوسائل الإعلام العالمية، ولد الطفل في مركز “Cedars Sinai”، الطبي في لوس أنجلوس، وقالت نجمة تليفزيون الواقع لمتابعيها على “تويتر”، البالغ عددهم نحو 60 مليون حساب: “لقد وصل، وهو رائع”.