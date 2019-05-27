“علاء الدين” يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

متابعة بتجــــــــــــرد: تصدر الفيلم الخيالي الجديد “علاء الدين”، إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، حيث سجل نحو 86.1 مليون دولار في مطلع الأسبوع الحالي، بعد عرضه في نسخته الحديثة، التي يشارك في بطولتها “مينا مسعود” و”نعومي سكوت” و”ويل سميث” وهو فيلم من إخراج “جاي ريتشي”.

وجاء فيلم الحركة “جون ويك: الفصل الثالث – بارابيلوم”، في المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 24.4 مليون دولار، فيما تراجع فيلم “المنتقمون: لعبة النهاية” (أفنجرز: إند جيم) إلى المركز الثالث محققا 16.8 مليون دولار.

وتراجع أيضا فيلم الفانتازيا العائلي “بوكيمون: المفتش بيكاتشو”، إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 13.3 مليون دولار، وجاء فيلم الرعب الجديد “برايتبيرن” في المركز الخامس بإيرادات بلغت 7.5 مليون دولار.

فيلم “علاء الدين 2019” المقتبس من فيلم الأنيميشن الشهير بالعنوان نفسه، الصادر عام 1992، هو محاولة من شركة “ديزني” لإعادة العالم إلى نوستاليجا بدأت منذ 27 عاما، يضم ممثلون من خلفيات عرقية متنوعة، وهو من بطولة الكندي من أصول مصرية “مينا مسعود” في دور “علاء الدين”، و”ناعومي سكوت” وهي من أصول بريطانية وهندية في دور “الأميرة ياسمين”، والممثل التونسي الهولندي “مروان كنزاري” في دور “جعغر”، والممثل الأمريكي الشهير “ويل سميث” الذي يؤدي دور “الجني”.