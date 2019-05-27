متابعة بتجــــــــــرد: تستعد الفنانة ديانا حداد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وتنشغل في الفترة الراهنة بوضع لمساتها الأخيرة عليها.
وتحتفل ديانا حداد بعيد الفطر المبارك، مع جمهور وزوار جرز المالديف يوم 6 حزيران/يونيو المقبل، في “فيلا برايفيت آيلاند” Velaa Private Island، في حفل غنائي تقدّم خلاله باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.
هذا تواصل ديانا حداد العمل على مجموعة أغاني جديدة من المقرر أن تجمعها في ألبوم غنائي تطرحه في الأسواق بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد تطرح أغنيتها الجديدة في هذا التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.