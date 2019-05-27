7 معلومات لا تعرفها عن "علاء الدين".. الأصول عربية والفيلم أمريكي

مشهد من فيلم "علاء الدين" الذي يعرض في السينمات حاليا

لم تكن شركة ديزني عام 1992 تتخيل أن أرباحها ستتضاعف بطرحها فيلم Aladdin "علاء الدين" المستوحى من الأساطير العربية.

نجاح الفيلم الشهير في تسعينيات القرن العشرين كان من أهم دوافع شركة ديزني لإعادة إنتاجه من جديد عام 2019، بنسخة حية يشارك في بطولتها الممثل الأمريكي ويل سميث والبريطانية ناعومي سكوت والمصري الكندي مينا مسعود.

حقق الفيلم إيرادات ضخمة فور طرحه في دور العرض العالمية، متجاوزا حاجز الـ100 مليون دولار في أيام معدودة.

وفي محاولة لرصد أهم المعلومات عن فيلم "علاء الدين"، يستعرض موقع "سكرين رانت" الأمريكي أبرز ما لا يعرفه الكثيرون عن "علاء الدين".

1- الهدف من شخصية "علاء الدين"





قد لا تصدق ذلك، إلا أن ابتكار شخصية علاء الدين عام 1992، كان مغامرة كبيرة من شركة ديزني، إذ مثلت شخصية "علاء الدين" ثورة على الشكل النمطي لأمراء ديزني.

في هذه الفترة كان دور الأمير في شخصيات ديزني مهمشا سواء الأمير "شارمينج" في قصة سندريلا، أو أمير "سنووايت"، فلم تكن ديزني تمنحهم أسماء حتى.

أرادت ديزني بشخصية "علاء الدين" أن تكسر الصورة النمطية للأمراء، بمنحهم أميرا جذابا له شخصية قوية، وكانت ردود فعل الجمهور إيجابية.

2- الإلهام وراء "علاء الدين"

3- علاء الدين والممثل مايكل جي فوكس

استمدت ديزني الإلهام لفيلم "علاء الدين" من قصص "علاء الدين والمصباح السحري"، الموجودة في كتب ألف ليلة وليلة، ولم تحاول إقحام كثير من التعديلات فيها، بل حافظت على الطابع الشرقي لأغلب الشخصيات في الفيلم.



قد يبدو لك "علاء الدين" مألوفًا ولا تعلم السبب، السر في ذلك يعود إلى اختيار شركة ديزني الممثل الأمريكي مايكل جي فوكس كمصدر إلهام للشخصية.

كان الممثل مايكل جي فوكس بطل سلسلة Back to the Future (العودة إلى المستقبل) من أشهر الوجوه السينمائية في فترة ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، وعنها استغلت ديزني شعبيته وطلبت من رسامي الأنيميشن الخاصين بها تحويل "علاء الدين" إلى نسخة منه.

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4- نسخ مختلفة لـ"علاء الدين"





قدمت شركة ديزني 5 نسخ مختلفة لقصة "علاء الدين"، أشهرها النسخة الكارتونية التي صدرت عام 1992، وهناك نسخة أخرى حية بعنوان Aladdin: A Musical Spectacular "علاء الدين: رائعة موسيقية"، والتي قدمت على المسرح في الفترة من 2003 وحتى 2016.

توجد نسخة مسرحية أخرى لعلاء الدين على مسارح برودواي، وأخرى تلفزيونية صدرت عام 2016، وأخيرا الفيلم الذي يعرض حاليا في دور السينما بعنوان "علاء الدين".

5- صراع على البطولة





عندما أعلنت ديزني أنها تبحث عن بطل جديد لعلاء الدين عام 2019، كان هناك تنافس كبير بين النجوم، منهم الهندي ديف باتريل الذي نعرفه بالفيلم الأوسكاري Slumdog Millionaire "المليونير المتشرد"، والباكستاني ريز أحمد الذي نعرفه من فيلم البطل الخارق Venom "فينوم".

وقررت ديزني رفض الاسمين نظرا لأنها ترغب في ممثل ذي أصول عربية، كي تتلافى الانتقادات التي وجهت لها في التسعينيات عندما اختارت ممثلا أمريكيا لأداء شخصية مستوحاة من التراث العربي.

وأخيرا وقع الاختيار على الممثل المصري الكندي مينا مسعود من بين أكثر من 2000 ممثل.

6- الجني





الجني من أهم شخصيات فيلم "علاء الدين" وأكثرها قربا للجمهور، وقد تطلب رسمها والإعداد لها جهدا كبيرا من ديزني، التي طال بحثها عن مصدر إلهام حقيقي للشخصية، وأخيرا وجدته في الموسيقي وعازف الجاز كاب كالوي، الذي ولد عام 1907، وعرف بشخصيته المرحة والعفوية.

7- روبن ويليامز ضد ويل سميث



واحد من أهم أسباب تعلق الجمهور بشخصية "الجني" في فيلم التسعينيات، هو أداء الممثل الأمريكي روبن ويليامز لصوت الشخصية، وبالتالي كان أمام الممثل الأمريكي ويل سميث مهمة صعبة في هذا الفيلم.

قبل عرض الفيلم في دور السينما، طمأن "سميث" الجمهور بأنه سيحافظ على روح "ويليامز" في هذه النسخة، وسيحرص على تكريم تاريخه الثري، ويبدو أنه أدى المهمة على أكمل وجه بدليل نجاح الفيلم.

وفي هذه النسخة، استعانت ديزني بالمؤثرات البصرية وحدها كي يظهر الجني بلونه الأزرق المألوف دون تدخل أدوات التجميل.