بالصور- ميريام فارس تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

تشتهر النجمة اللبنانية ميريام فارس بجرأتها التي اعتاد عليها الجمهور في كل ما تقدّمه وتطرحه، خصوصًا في صورها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من ناحية تصفيف الشعر والمكياج وحتى ملابسها التي تعتمد فيها “ستايلاً” خاصًا بها وغير مألوف.

Advertisements

وقد اثارت “فارس” الجدل بعد نشرها صورًا لها على حسابها عبر موقع “انستغرام” اطلّت فيها مرتدية بنطال ابيض مع ازرار مفتوحة، ارفقته بقميص مخطط ابيض وازرق، و”توب” ابيض، الا انها ارتدتها بطريقة غريبة صدمت فيها المتابعين الذين راحوا يعلّقون على اطلالتها بطريقة ساخرة، داعين اياها بالعودة الى صوابها وارتداء الملابس بشكل منطقي ومألوف.

والى جانب الممتعضين من اطلالة فارس، كان هناك نسبة من متابعيها الذين احبّوا هذه الاطلالة وعبّروا عن اعجابهم بنجمتهم المفضّلة، كما طلبوا منها عدم الاكتراث لكل ما يقال، فهي بنظرهم اميرة ومميّزة بكافة اطلالاتها.

ورغم اعجاب البعض بـ “لوك” ميريام فارس، نأمل الّا تتحوّل اطلالتها الى “موضة سائدة” تُعتمد في مجتمعاتنا، كونها بعيدة كل البعد عن الاناقة.