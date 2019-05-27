الإعلامية هيفا شربل تستقبل الوزير باسيل بـ “سيف” جزيني

إستقبلت الإعلامية هيفا شربل رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أثناء زيارته مدينة جزّين اليوم الأحد وقدّمت له سيفا جزينيا ترحيباً به.

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وقدّمت الإعلامية وعضو مجلس بلدية جزّين هيفا شربل للوزير باسيل دعوة لحضور حفل برنامجها “سفراء الأرز” التي تكرم من خلاله المنتشرين اللبنانيين حول العالم والذي سينقل مباشرة على وسائل التواصل الإجتماعي ولاحقا عبر شاشة الMTV .

كما شكرت هيفا الوزير باسيل على دعمه الدائم لبرنامجها مشيرة إلى أن الطاقة الإيجابية التي يتمتّع بها كانت الحافز لها للإستمرار بتقديم حلقات برنامج سفراء الأرز وجولاتها المستمرة حول العالم لمتابعة قصص نجاح الإنتشار ونقل أجمل صورة عنه الى لبنان .

يذكر أن عشاء سفراء الأرز يقام في فندق “Le Royal” ضبيه مساء الإثنين 10 حزيران حيث يجمع نخبة من رجال الأعمال والسياسيين من لبنان والعالم .