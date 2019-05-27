خاص- المنافسة بين الممثلين اللبنانيين والسوريين الى الواجهة مجددًا

مازال الجدل المتعلَق بالممثلين اللبنانيين والسوريين ومَن “نجّم” على حساب الآخر قائمًا، ويتفاقم يوما بعد يوم، وبدل أن يكون التركيز على الاعمال العربيّة المشتركة الناجحة والتي تحقّق نسبة مشاهدة عاليّة، بات التركيز على كلّ ممثّل بشكل منفرد حيث نشبت حرب ومنافسة بين نجوم المسلسل الواحد بحسب جنسيتهم.

وفي هذا السياق، غرّد مقدّم البرامج الاعلامي هشام حداد على حسابه عبر موقع تويتر قائلا: “‏الحملة اللي عم يتعرضولا الممثلين اللبنانيين صارت كتير مستفزة…. يعني اذا الممثل السوري مبدع يعني اللبناني ما بيسوا؟ ما فين تنيناتن يكونو مناح؟ و عفكرة نفس الشي عم تتعرضلو الممثلة السورية… لانو معادلة شركات الانتاج الرجل سوري و المرأة لبنانية صار اللبناني و السورية ما بيسووا؟”.

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وبعد نشر “حداد” لهذه التغريدة، عادت المواجهة مجددًا بين المتابعين ممّن يقفون في صف الممثلين اللبنانيين من جهة، والسوريين من جهة اخرى، فأعطى كلّ رأيه وبدأ الأخذ والرد ما بينهم، فتفاوتت واختلفت وجهات النظر.

هذا وكان صاحب شركة الصبّاح، المنتج صادق الصباح تطرق الى هذا الموضوع في حديث خاص مع موقع “الخليج 365”، حيث اكّد ان شركات الانتاج العربيّة تتطلّع لأن تعطي فرص لكافة الممثلين وتسعى لأن تتعاون مع الممثل الأنسب والاكثر جدارة بترجمة النص، والذي يمكن ان يجسّد الدور بنجاح، بغضّ النظر عن هويته وجنسيته.

من هنا، وفي ظلّ الازمات التي تمرّ بها المنطقة العربيّة سياسيّا واقتصاديّا وأمنيّا، فلنترك الفن بحاله بعيدًا عن كل هذه النقاشات العقيمة، وليبقى الفن عنوانًا للرقي وملجأ للهاربين من الدنيا وهمومها.